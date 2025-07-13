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Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü

10:4513/07/2025, Pazar
IHA
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Tamamen söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tamamen söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seyir halinde yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Zaman zaman küçük patlamaların yaşandığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya Muratpaşa'da seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören araç sürücüsü aracı yol ortasında durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Araç sürücüsünün çabası yetersiz kalırken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlarda işyerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istedi.


ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Trafik ekipleri yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amacıyla yolu araç trafiğine kapattı. Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın çevredeki vatandaşların korku dolu dakikalar yaşamasına neden oldu. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen araç tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.




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