Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü

Trafik ekipleri yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amacıyla yolu araç trafiğine kapattı. Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın çevredeki vatandaşların korku dolu dakikalar yaşamasına neden oldu. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen araç tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.