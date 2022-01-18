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MUĞLA

Seyyar kömürcü zabıtaya kızdı kendini yaktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zabıta ekiplerinin boş arazideki kömür çuvallarını alması konusunda uyardığı seyyar kömürcü Süleyman Ekici, benzin dökerek kendini yaktı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar bulunan Ekici'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Seyyar kömürcü zabıtaya kızdı kendini yaktı
Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, bugün öğleden sonra Beldibi Mahallesi Emecikli sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce boş araziye gelerek seyyar kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi (63) çuvalları kaldırması konusunda uyarıda bulundu.

Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Polis soruşturmayı sürdürüyor.
  • Bugün boş araziye gelen zabıta ekipleri, çuvalları kaldırması konusunda Ekici'yi bir kez daha uyardı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi.

Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Polis soruşturmayı sürdürüyor.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir anda alev topuna dönen Ekici, can acısıyla koşmaya başladı. Seyyar kömürcüyü çevredeki bir kişi durdurarak üzerine su döküp battaniye ile sararak alevleri söndürdü. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar bulunan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi.

polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesini aldı. Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

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