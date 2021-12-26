Gündem Sezai Karakoç 40ında anılacak
İSTANBUL

Sezai Karakoç 40’ında anılacak

Büyük düşünür, siyasetçi, sanat ve edebiyat adamı Sezai Karakoç, bugün dualarla anılacak. Fatih’teki Şehzadebaşı Camisi’nde ikindi namazının ardından Karakoç’un kırkı dolayısıyla Kur’an tilaveti yapılacak ve dualar edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoç 40’ında anılacak
Sezai Karakoç

Büyük düşünür, siyasetçi, sanat ve edebiyat adamı Sezai Karakoç, bugün dualarla anılacak. Fatih’teki Şehzadebaşı Camii’nde ikindi namazının ardından Karakoç’un kırkı dolayısıyla Kur’an tilaveti yapılacak ve dualar edilecek.

Diriliş şairi Karakoç, 16 Kasım’da İstanbul’da hayatını kaybetmişti. 88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, Şehzadebaşı Camisi’nin haziresine defnedilmişti.

Karakoç’u cenazesinde yalnız bırakmayan sevenleri, o günden bu yana çeşitli etkinliklere usta ismi andı, hayatını ve fikirlerini anlatmak için sempozyumlar düzenledi. Büyük düşünür için 7’sinde olduğu gibi, 40’ında da Kur’an okutulacak. Bugün ikindi namazını müteakip Şehzedabaşı Camii’nde Kur’an tilaveti yapılacak ve dualar edilecek.

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