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İSTANBUL

Sezai Karakoç "Hasta olmasaydım Türk Konseyi’ni yazacaktım" demiş

Sezai Karakoç’u yıllardır düzenli olarak ziyaret eden genç şair ve yazar Zeynep Karaca, Karakoç’un vefatından 3 gün önce aralarında geçen sohbeti Yeni Şafak’a anlattı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoç ​Hasta olmasaydım Türk Konseyi’ni yazacaktım demiş
Zeynep Karaca vefatından 3 gün önce aralarında geçen sohbeti Yeni Şafak’a anlattı.

Sezai Karakoç’u yıllardır düzenli olarak ziyaret eden genç şair ve yazar Zeynep Karaca, Karakoç’un vefatından 3 gün önce aralarında geçen sohbeti Yeni Şafak’a anlattı:

Üstat Sezai Karakoç’u 13-14 yıldır kesintisiz ziyaret ediyorum. İlk yıllarda haftada 2-3 günü bulan ziyaretlerim son yıllarda haftada bir olarak devam etti. En son vefatından üç gün önce, yani Cuma akşamı ziyaret ettim. İçeriye girdim, yemek yiyorlardı. ‘Siz de yiyin’ dedi. Yemek yiyip geldiğimi söyledim. Sofrada türlü gibi bir yemek vardı. Öksürüyordu. ‘Pencereyi açık bırakmışım, üşüttüm biraz’ dedi ve ‘birkaç güne geçer’ diye de ekledi.

Zeynep Karaca
Zeynep Karaca

ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY BÖYLE ALELADE GEÇİŞTİRİLMEMELİYDİ

Kendisine öksürük için bal-zencefil karışımı önerdim. O tarz ek gıdaları çok aldığını söyledi. Yeğeninin sağlık sorunlarından bahsetti. Onu aramış, durumunun iyi olmadığını söyledi. Sonra bir süre sustuk. Daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı’nın öneminden bahsetti. ‘Birliğe Türkmenistan da katıldı, bu iyi oldu’ dedi. Girişimin anlamlı bir başlangıç olduğunu ama faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Teşkilatın kurulması basında yeteri kadar yer almadığı için üzülmüştü. ‘Çok önemli bir olay böyle alelade geçiştirilmemeliydi’ dedi.

ŞU AN HASTAYIM BİRAZ İYİ OLSAM YAZACAKTIM

Bu konunun önemine dikkat çeken bir yazı yazmak istediğini söyledi. ‘Ama şu an hastayım biraz iyi olsam yazacaktım’ dedi. Çaylarımızı içtik, hasta olduğu için çok yormayalım diye erken çıkmak istedik. Ziyarette Yener Yörük, İbrahim Can ve Nizamettin Aydın vardı. Son konuşmamız olduğunu bilsem biraz daha uzun kalmak isterdim. Onun için takdir edilen böyleymiş. İslam dünyasına önemli bir fikir mirası bıraktı. Sağlam ve gerçek bir kişilik olarak da bizlere örnek oldu. Allah ondan razı olsun ve rahmetiyle muamele etsin.

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