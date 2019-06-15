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ANKARA

SGDD-ASAM’ın maskesi düşürüldü

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki mültecileri fişleyen Avrupa destekli Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin maskesini düşürdü. Bakanlık, derneğin PKK, MLKP, DHKP-C ve FETÖ ile iltisaklı olduğunu tespit etti. Yeni Şafak, 2016 yılında derneğin 5. kol fişleme yaptığını yazmıştı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
ASAM’ın Türkiye’de 50’den fazla şehirde, 60’a yakın şubesi bulunuyor.
ASAM’ın Türkiye’de 50’den fazla şehirde, 60’a yakın şubesi bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de mülteciler üzerinden fişleme faaliyeti sürdüren Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı da olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yöneticilerinin “bölücü terör örgütleri PKK/KCK, sol tandanslı MLKP, DHKP-C, TDKP terör örgütleri, FETÖ/PDY ve misyonerlik/ajanlık faaliyeti içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı” olduğunu tespit etti. SGDD-ASAM’ın Türkiye’de bazı kurumlar ve bakanlık ile protokolleri ise halen devam ediyor.

Yeni Şafak, 2016 yılında “5. kol fişleme” başlıklı haberi ile Suriyelileri fişleyen STK’ları deşifre etmiş, SGDD-ASAM’ın FETÖ sayesinde o dönem Başbakanlık’a bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde çalışma izni aldığını yazmıştı. SGDD-ASAM, aldığı izinle saha çalışma yürütüp Suriyeliler hakkında veri toplayıp bunları yurt dışına aktarıyordu.

60’A YAKIN ŞUBE

ASAM’ın Türkiye’de 50’den fazla şehirde, 60’a yakın şubesi bulunuyor. ASAM yardım almaya gelen Suriyelilerin bilgileri olmadan adlarını kullanarak Türkiye’yi BM’ye şikayet eden mektuplar gönderiyor. Türkiye’yi şikayet eden mektuplarda, ‘Türkiye’den çıkmak istiyoruz, Türkiye’de haklarımızı alamıyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz” gibi yalan ifadelere yer veriliyordu.

SEMİNERE KATILMAYANA YARDIM YOK

ASAM, “yardım dağıtacağız” diye Suriyeli kadınları şubelere topluyor. Yardım almak için ASAM’a gelen kadınlara seminere ve eğitime katıldıkları takdirde yardım verecekleri söyleniyordu. Seminere katılanlara yardım kolisi verilirken, tepki olarak seminere katılmayan kadınlara ise yardım verilmiyordu. Ayrıca kadınlar, engelli ve çocukları örgütlüyor. Mahalle mahalle kadınları, gençleri ve engellileri toplayan ASAM, her mahalleden sorumlu bir temsilci seçiyor.

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  • LGBT eğitimi veriyorlar!
  • Dernek çalışanlarına lezbiyenlere nasıl davranılmalı, nasıl hitap edilmeli semineri de veriyor. Ancak dernek merkezinde namaz kılmayı ve ibadet etmeyi yasaklıyor. Dernek, Suriyelilerin karıştığı olayları ve Suriyelilerin davaları takip edilirken olumlu- olumsuz sonuçlar rapor haline getiriliyor. Okula gitmeyen ve kendilerinin tespit ettiği öğrencilerin kayıtlarını da tutuyor. ‘Kendi Kendine Danışmanlık’ adlı bir kitap da hazırlayan dernek, mültecileri devlete karşı ayaklanmaya davet ediyor.
  • Toplumu kışkırtıyorlar
  • Hastanelerde Suriyelilerin yoğun olmasını isteyen ASAM bu şekilde de vatandaşların tepki oluşturmasını amaçlıyor. ASAM şubelerine gelen her Suriyeliye hastaneye gitmesi için baskı uyguluyor. Hastanede bakılmayan veya çok bekleyenler ASAM’a şikayetlerini iletiyor. Bu şikayetleri hassasiyet olarak kayıtlara geçiriyor. ASAM, şikayetleri ‘Suriyeliler sağlık haklarından bile faydalanamıyor’ diye BM’ye bildiriyor. Dernek Suriyelilerin karıştığı olayları ve davaları da olumlu- olumsuz sonuçlar rapor haline getiriliyor.

5. Kol fişlemesi
DÜNYA
5. Kol fişlemesi
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