SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak

Açık artırma şartnamesinde ve ilanında, taşınmazla ilgili tüm bilgiler yer alacak.İhale komisyonu, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'nda görevli bir şube müdürü başkanlığında, bir teknik personel, ilgili birimden 2 personel ile Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan, ilgili başkanlık tarafından belirlenecek uzman düzeyinde bir personelden oluşacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alacak.