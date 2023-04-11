Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere senede iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklilik gündeminde. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekli 1100 TL ikramiye almıştı. Bu sene en düşük emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte ikramiye artışı da yaşandı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları.

Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL’ ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

SSK emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek. Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR emeklisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.



