Sharav’dan Öztekin’e ziyaret

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ‘’Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri’ne evsahipliği yapmaktadır. Kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel bir önem atfediyoruz. İki ülke arasındaki işbirliğinin yerel düzeyde de daha da güçlenmesini arzuluyoruz. Başkonsolos Sharav ile de yerel yönetim politikalarını değerlendirdik’’ dedi.