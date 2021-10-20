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İSTANBUL

Sharav’dan Öztekin’e ziyaret

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sharav’dan Öztekin’e ziyaret
Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti.

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ‘’Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri’ne evsahipliği yapmaktadır. Kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel bir önem atfediyoruz. İki ülke arasındaki işbirliğinin yerel düzeyde de daha da güçlenmesini arzuluyoruz. Başkonsolos Sharav ile de yerel yönetim politikalarını değerlendirdik’’ dedi.

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