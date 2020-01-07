Sibel’in hatırasına hakaret ettiler

Samatya’da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin ailesi, Güngören’deki Batman İli Sason Teraşlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği’nde taziyeleri kabul etti. Sibel’in babası Zeki ve ağabeyi Aydın Ünli, sosyal medya ve başka mecralarda ailelerinin onurunu rencide edici, kardeşinin hatırasına hakaret içeren birçok paylaşıma tepki gösterdi. Ailelerinin yaşadığı elim hadisenin ulusal gündem ve sosyal medyada fütursuzca kullanılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten acılı ağabey Aydın Ünli, kardeşi Sibel’in 1 yaşında geçirdiği ağır ateşli hastalık sonrası günlerce hastanede kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

3 YILDIR İNTİHARA YELTENİYOR

“Bu hastalık sonrası tekrarlanan sara krizlerini farklı zamanlarda yaşamış ve antiepileptik tedaviler almıştır. Ergenliğe girdiği süreçten itibaren çeşitli duygu durum bozuklukları yaşamıştır. Kardeşimiz bu durumdan dolayı psikiyatri doktorlarına götürülmüştür. Kardeşimizin çeşitli tedaviler alması sağlanmıştır. Buna rağmen son 3 yıldır birden fazla başarısız intihar girişiminde bulunmuştur. İntihar girişimleri sonrası major (ağır) depresyon tanısıyla 2 defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Herkes tarafından kendisine destek olunmuş, düzenli olarak psikologla görüştürülmüştür. Tüm bunlara rağmen ailemizin sosyoekonomik durumu, kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalık kendisinin yaşama azmini bitirmiştir.”

Aylık gelirimiz 10 bin TL

Geçmişte yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle İstanbul Valiliği, Güngören Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ayni ve nakdi yardım aldıklarını belirten Aydın Ünli, sonbaharda tıp doktoru olarak atandığını, maddi imkanlarının iyileşeceğini, bu nedenle de aldıkları yardımları bıraktıklarını söyledi. Baba Zeki Ünli ise olayın mali imkansızlıklarla ilgili olmadığını belirterek, “Diyorlar ki ‘Bir aydır kayıp’ yalandır. Diyorlar ki ‘yatacak yeri yoktu’ hepsi yalan. Bizim evimiz Muş’ta var, burada da var, Bursa’da da var. Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan. Çok şükür her şeyimiz var. Aylığımız 10 bin TL. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Devlet de yardım ediyor, burs da var. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar” şeklinde konuştu.