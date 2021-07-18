Sıcak havada adalar iskelesine akın

İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için Adalar'ın yolunu tuttu. İskeleye gelenler yoğunluk oluşturdu.

İSKELEDE KUYRUK



Kurban Bayramı tatillinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği yerlerden biri de Adalar oldu. Adalar'da denize girmek ve gezmek isteyenler Bostancı Adalar İskelesi'nin önünde bir süre motorun gelmesini bekledi.

Yolcuların binmesi üzerine iskeleden kalkan motor, Adalar'a doğru yola çıktı. Büyükadaya gitmek için motor bekleyen bir kişi, "Adalar İstanbul'a yakın. O yüzden de bence iyi bir tercih. Gezeceğim hatta oraya yerleşmeyi düşünüyorum bakacağım güzel bir ev bulursam." dedi.



FOTOĞRAF 6 Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris ve Datça’ya gelmek için yola çıkan vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu iki ilçeye gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, burada 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı. Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi. Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi. Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü. Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi. Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça'ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris'e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 4 Özellikle bölge iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından kente gelenlerin gözde mekanı olan iki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü yoğun ilgi gördü. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hem suyun hem de tatilin keyfini çıkardı. İzmit’te yaşadığını aktaran vatandaşlardan Ali Erkal, “Bayram tatili nedeni ile memleketimize geldik. Memleketimize gelmişken güzelliklerinden faydalanmak için Hazar Gölü’nü de ziyaret ettik. Her sene geliyoruz. Memleketimizde keşfedilmeyen o kadar çok yer ve güzellikleri var ki Hazar Gölü de bunlardan bir tanesi. Biz de bu güzellikten faydalanmak için tatilimizi fırsat bildik. Bayramda yoğun olacağını bildiğimiz için önceden rezervasyon yapmıştık. Gelen bütün misafirlerimize elimizden geldiğince gurbetçilerimize memleketimizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Hazar Gölü'ne akın Elazığ'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti. BiP'te paylaş

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