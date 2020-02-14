Sıcak karşılama

Pakistanlı Twitter kullanıcıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı trend topic yaptı, mesajlarıyla bağrına bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük resmi ziyareti için gittiği başkent İslamabad’da Nur Han Hava Üssü’nde Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın kullandığı araç ile havaalanından Başbakanlık binasına gitti. Erdoğan burada İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi. Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.

#Merhaba Erdoğan ve #WelcomeErdoganToPakistan hashtagleri Pakistan'da zirveye yerleşti.

SEVGİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Erdoğan’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelişinden önce, “#Merhaba Erdoğan” hashtag’i Twitter’da ilk sırada yer aldı. Ayrıca #WelcomeErdoganToPakistan, ülkedeki mikroblog ve sosyal ağ platformlarında da ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a sevgilerini paylaştı. Aynı listede #Turkey hashtag’i de ikinci sırada kendisine yer buldu. Twitter ve Facebook’ta on binlerce sosyal medya kullanıcısı #Merhaba Erdoğan” ve #WelcomeErdoganToPakistan hashtag’leriyle mesaj gönderdi. Çeşitli politikacılar ve yetkililer de Erdoğan’ı İslamabad’a davet ederek sosyal medyada yayınladılar.

YOLLARI DONATTILAR

Kuzeybatı Khyber Pakhtunkhwa Meclisi eski eski bakanı ve üyesi Inayatullah Khan da Facebook’ta Erdoğan’ın bir fotoğrafını yayımladı ve bu ziyaretin iki Müslüman ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini arttıracağını söyledi. İslamabad’ın ana yolları Türk ve Pakistan bayraklarının yanı sıra Erdoğan, Pakistanlı meslektaşı Arif Alvi ve Khan ile süslendi, posterlere ve reklam panolarına “Yaşasın Pakistan - Türkiye Kardeşliği” gibi sloganları yazdılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han

BÜYÜKELÇİDEN TEŞEKKÜR

Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Mustafa Yurdakul, Pakistanlı sosyal medya kullanıcılarına Erdoğan’ın ziyaretini ilk sıraya taşıdıkları için teşekkür etti. Yurdakul Twitter’da yaptığı açıklamada, “Bugün #WelcomeErdoganToPakistan’da konusunu trend topic yaptığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

K.Makedonya’da en sevilen dünya lideri

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre, en sevilen dünya liderleri listesinde ilk sırada yer aldı.

İsviçre merkezli uluslararası araştırma şirketi Gallup International Association (GIA) üyesi Brima Araştırma Ajansı tarafından yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60’ı Erdoğan hakkında olumlu görüş bildirdi. Erdoğan’ı yüzde 54 ile Almanya Başbakanı Angela Merkel takip ederken, listede üçüncü sırayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dördüncü sırayı Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, beşinci sırayı is ABD Başkanı Donald Trump aldı. Bu arada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine başlamasını veto eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise listenin son sırasında yer buldu. Ankete katılanların yüzde 21’i Macron hakkında olumlu görüş bildirdi.

Alvi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan İmran Han ile görüşmesinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi. Erdoğan, resmi törenle karşılanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Han eşliğinde Cumhurbaşkanlığı konutuna geldi. Erdoğan’ın mevkidaşıyla yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.