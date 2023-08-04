Sıcak nemle bunalttı

Türkiye yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan ‘eyyam-ı bahur’ ile yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Termometreler öğle vakti birçok kentte 35-40 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 90’lara çıktı.

SICAKTAN YÜRÜNMEDİ

Sıcakların kavurduğu İstanbul’da termometreler dün 40 dereceyi gösterdi.

Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79’lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı insanlara bunaltıcı bir gün yaşattı. Taksim’de kimileri bunaltan sıcaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Kalabalıkları ağırlayan İstiklal Caddesi’nin önceki günlere göre daha sakin olduğu gözlendi.

KUĞULU PARK’TA NEFES

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Ankara’da serinlemek isteyen vatandaşların uğrak adreslerinden birisi de Kuğulu Park oldu. Başkentin son günlerde aşırı sıcak olduğunu ve korunmak için sürekli olarak gölgelerde vakit geçirdiğini ifade eden Gürcan Ayla, “Ankara’da son birkaç gündür çok bunaltıcı bir hava var. Geceleri uyumakta zorlanıyoruz. Bol bol sıvı tüketiyoruz ve sık sık ılık duş alarak sıcaklardan korunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte parklarda gölge alanları tercih ediyoruz” dedi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Trakya’da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine dün bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi. Termometreler 37 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı. Bunaltıcı sıcaklardan Ege bölgesi de etkinlendi. Termometreler Aydın’da 39, İzmir, Denizli ve Manisa’da 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın yanı sıra yüksek nemin etkili olduğu bu kentlerde öğleden sonra sokak ve caddelerin boş kaldığı gözlendi.

NEMDEN GÖZÜKMEDİ

Antalya’da “eyyam-ı bahur” nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunalttı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 72’e ulaştı. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinin karşısında yer alan Beydağları nem nedeniyle görülemez duruma geldi. Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.







