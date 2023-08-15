Sıcaklar kepenk kapattırdı

Simiti sevmeyen neredeyse yoktur. Hem ayak üstü atıştırmalık olarak, hem de hafta sonu kahvaltılarının çıtır lezzeti olarak gönüllere taht kuran sıcak bir simite kimse hayır diyemez. Sokakların dört bir köşesinde ‘sıcak simit’ diye bağıran satıcıların yanından almadan geçmek ne mümkün. Peki çayın en iyi arkadaşı olan simit evde nasıl yapılır? Arasına koyacağınız domates, salatalık ve peynirle muhteşem bir kahvaltı olan ev yapımı simit tarifi…