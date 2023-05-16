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Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

Tahminlere göre yurdun kuzeybatısında parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege ve Göller Yöresi'nin ise öğle saatlerinden itibaren yağışlı olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

09:59 . 16/05/2023 Salı
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Hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





#hava durumu
#sıcaklık
#meteoroloji
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