Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

Türkiye nisan ayının son günlerinde serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji’den yapılan son uyarıya göre İstanbul ve 26 il için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının da hissedilir oranda düşmesi bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara, Bursa için hava tahminini yayınladı. 27 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...