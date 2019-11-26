Gündem Şiddet varsa mahremiyet kalkar
POLİTİKA

Şiddet varsa mahremiyet kalkar

Kadına yönelik şiddetin aile arasında “mahrem alan” kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Bu durumda mahremiyet ortadan kalkar. Söz konusu şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Kasım ‘kadına yönelik şiddetle mücadele günü’nde konuşan Emine Erdoğan “mahrem alan” vurgusu yaptı.
25 Kasım ‘kadına yönelik şiddetle mücadele günü’nde konuşan Emine Erdoğan “mahrem alan” vurgusu yaptı.

25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Gün dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de bir program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

ÜSTÜNLÜK İDDİA EDEMEZLER

Törende konuşan Emine Erdoğan, şiddetin, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir tümör olduğunu vurgulayarak, “İnsanlığı zehirleyen bu habis urun, kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele etmeliyiz” dedi. Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel yönüyle değil, ekonomik ve psikolojik yönleriyle de ele alınması gerektiğine değinen Emine Erdoğan, hukuki düzenlemelerden kültürel normların yorumlanmasına kadar her alanda yapılması gerekenler olduğunu hatırlattı. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetin eşler arası ya da aile arasındaki “mahrem alan” kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Böylesi bir durumda mahremiyet ortadan kalkar. Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz. Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler kadınları mülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler” dedi.

KADIN GÜÇLÜ VE EĞİTİMLİ OLMALI

  • Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Hepimizin en büyük vazifesi, medeniyeti geleceğe taşıyacak köprüler kurmaktır. Medeniyet karnesinde en yüksek olması gereken not ise kadın meselesidir. Kadınların güçlü, eğitimli ve güvende olduğu toplumlar, kendini geleceğe taşıyabilecektir. O nedenle, bugün ilan edilen seferberliği çok önemli buluyorum. Kadınları tüm yönleriyle güçlendirmenin, gelecekte önemli meyveler vereceğine inanıyorum. Anadolu’nun bilge ozanı Neşet Ertaş’ın şu sözünü hiçbir zaman unutmayalım, ‘Kadın insandır, biz insanoğluyuz.’ Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesini, bir damla gözyaşı dökmelerine dahi toleransımız yoktur.”

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