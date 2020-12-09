Şifa büyükşehirle kapınızda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi ile yılda 8 bin kayıtlı hastaya aylık yaklaşık 11 bin kez evde bakım hizmeti ve ayda yaklaşık 2 bin kişiye de ambulansla nakil hizmeti veriliyor. Fırsat buldukça evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları sık sık evlerinde ziyaret eden Başkan Aktaş, hem moral veriyor hem de hastalara şifa diliyor.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 12:22 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 13:18 Diğer