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Sıfır atık Sivas'a değer kattı

Sivas Belediyesi "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında Sivas'ta faaliyet gösteren lokanta ve restoranlara geri dönüşüm konteynerleri dağıtımı yapıldı. Projeyle sıfır atık uygulaması desteklenerek atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıfır atık Sivasa değer kattı
Sivas Belediyesi Sıfır Atık

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas’ta faaliyet gösteren lokanta ve kafe işletme sahipleriyle bir araya gelerek “Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı” projesi hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazmi Yiğit, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, ilgili birim müdürleri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Programda konuşan Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazmi Yiğit; “Yerli ve yabancı turistler Sivas’ı çok temiz buldukları bizlere gelen yorumlar arasında yer alıyor. Bu başarının da mimarı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibi. Biz işletmeciler olarak teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Türkiye olarak atıkların sadece %5’ini kullanabildiklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen projeler sayesinde ne kadar çok atıkları dönüştürebilirsek, o kadar ekonomiye katkı sağlamış oluruz. Atıkların %50’sini dönüştürebilirsek 30 milyar dolar civarında ekonomiye katkı sağlanacağını belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise; Belediyemiz çalışıyor, kendilerine her alanda çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı projesini önemsiyorum. Sivas’ta sürekli dillendirdiğimiz Yüksek Hızlı Trenimiz geliyor, teşviklerimiz geliyor, organize sanayilerimiz büyüyor gibi müjdelerimize paralel olarak hizmet sektörünün de kendisini yenilemesi lazım. Belediyemizin bu tür sıfır atık projeleriyle dışardan genel misafirlerimize, Sivas’ın diğer illerden farklı olduğunu göstermiş oluyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; “Bir şehrin alt yapısını, ulaşım sorununu çözmek için 30-40 milyon TL harcayarak çözebilirsiniz. Farkındalık oluşturmak adına özellikle yeni neslin önemsediği çevreye saygılı, doğaya saygılı ve yeşile saygılı çevre anlayışı oluşturmak bizim anlayışımıza göre çok sıfırlı rakamlar harcanarak yapılan projelerden daha anlamlı. Bu projenin Belediyemize maliyeti yok denecek kadar az. Manevi desteği ve çevreye duyarlı proje olması noktasında çok önemli olduğunu” söyledi.

Bilgin, “Sıfır Atık Projesi, bizim seçim beyannamemizde bulunan en önemli projelerimizden bir tanesidir. Çöp bir servet… Şehrimizde çöpten elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 30 bin hanenin enerjisini karşılayan elektrik üretiyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Sıfır Atık Projesine uygun olarak çöpten üretilen enerjinin ortaya çıkardığı ısıdan akıllı çöp depolama bölgemize 40 milyon TL tutarındaki yatırımla 100 kişinin istihdam edileceği sera yapacaklarını” ifade etti.

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