Sıfır israf politikası

Kuraklıkla birlikte suyun tasarruflu kullanımı da gündemde. Su Verimliliği Genel Müdürlüğü bu kapsamda su seferberliği başlattı. Sudan kurakçıl peyzajla yüzde 50 civarında, yağmur suyu hasadıyla ise yüzde 70 oranında verimlilik elde edilebilir. Seferberlik kapsamında evlerde, sitelerde ve parklarda kurakçıl peyzaj yapılması öneriliyor. Uygulanacak kurakçıl peyzaj sonucunda su verimliliğinden yüzde 50’den fazla verim elde edileceği belirtiliyor.

YAĞMUR SUYUYLA ARAÇ YIKAMA

Yeni yapılacak binalarda ise çatı malzemesinin seçimi ve çatıya verilecek eğimle daha fazla yağmur suyu hasat edilebilir. Özellikle havalimanları, alışveriş merkezleri, iş yerleri, hastaneler, okullar gibi çatıları metrekare olarak daha büyük alanlar yağmur suyu hasadı konusunda daha verimli. Bu sistemden yaklaşık yüzde 75 verim alınabilir. Öte yandan yağmur suyu, bina içi temizlikte, borulama sistemi ile sifon suyu olarak, yağmursuz mevsimlerde bahçe ve yeşil alan sulamasında, araba yıkamada kullanılabilir.

AMAÇ BARAJLARIN YÜKÜNÜ AZALTMAK

Ev ve iş yerlerinde kullanılan suların arıtılması sonucu elde edilen ‘gri su' fosseptik atığı içermeyen, duştan ve lavabodan gelen suları ifade ediyor. Özellikle belediyeler, park ve bahçe sulamalarında bu sudan faydalanabilirler. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan 4 milyar metreküp içme suyu kalitesindeki suyun 1 milyar metreküpü tuvalet sifonlarında harcanıyor. Uzmanlara göre bu uygulamalar ile hem barajların üzerindeki yük azalacak hem de suyun ciddi oranda verimli ve etkili kullanımı sağlanacak.



