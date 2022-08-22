Gündem Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz
POLİTİKA

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağ'ın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı: Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz

Mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan ve iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri gerekirse zorla göndereceklerini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda 'Irkçılığa son verin' şeklindeki açıklamaları gündem oldu. Özdağ'ın "Sen nereden geldin bu topraklara?" sorusu üzerine, "Bu tür ırkçılıklara, 'O buradan gelmiştir, şu buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır' şeklindeki yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz biz." dediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı: Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

İktidara gelmeleri halinde Türkiye'de bulunan sığınmacıları gerekirse zorla göndereceklerini duyuran ve yaptığı ırkçı çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın senelerce önce konuk olduğu bir programda 'Irkçılığa son verin' şeklindeki açıklamaları ortaya çıktı.

Özdağ'ın geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında Diyarbakırlı siyasetçi Sebgetullah Seydaoğlu ile ırkçılık üzerinden tartıştığı anlar gündem oldu.

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKESLE KARDEŞİZ"

Ümit Özdağ'ın "Sen nereden geldin bu topraklara?" sorusu üzerine şu yanıtı verdiği ortaya çıktı:

"Bu tür ırkçılıklara, 'O buradan gelmiştir, şu buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır' şeklindeki yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz biz."

'SURİYELİLERE SAHİP ÇIKALIM' DİYEN KAYMAKAMI TEHDİT ETTİ

Seydaoğlu'nu ırkçılık yapmakla suçlayan ve Türkiye'de yaşayan herkesle kardeş olduğunu söyleyen Özdağ'ın mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkmıştı. Özdağ, geçtiğimiz günlerde "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" çağrısında bulunan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı sosyal medya hesabından tehdit etmiş, "Seni not ettik" demişti.

"SURİYELİLER DÖNECEK, TÜRKMENLER KALABİLİR"

Ümit Özdağ'ın Kilis'te bir esnaf ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında ırkçı söylemlerde bulunması da büyük tepki çekmişti. Esnafa, "Nerelisin sen?" sorusunu yönelten Özdağ, "Suriyeliyim, Türkmenim" cevabını alması üzerine, "Ha sen Türkmensin, bizdensin. Sende sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir." şeklinde konuşmuştu.

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağ'ın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı: Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz
OYNAT 00:46
Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağ'ın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı: Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz
Mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan ve iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri gerekirse zorla göndereceklerini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda 'Irkçılıklara son verin' şeklindeki açıklamaları gündem oldu. Özdağ'ın 'Sen nereden geldin bu topraklara?' sorusu üzerine 'Bu tür ırkçılıklara, 'O buradan gelmiştir, şu buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır' şeklindeki yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz biz.' dediği ortaya çıktı.


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