'Sigorta için yatırılan paranın iadesi’ yalanıyla 1,8 milyon liralık vurgun: 5 tutuklama

14:061/05/2026, Cuma
DHA
Batman merkezli dolandırıcılık operasyonu.
Batman'da kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler telefonla aradıkları kişiyi, ‘özel sağlık sigortasına yatırılan paranın iadesi’ yalanıyla 1 milyon 800 bin lirasını alarak dolandırdı. Olayla ilgili 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Batman’da bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, özel sağlık sigortasına yatırılan tutarın iade edileceğini söyleyerek 1 milyon 800 bin lirasını alarak dolandırdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların aldığı paranın izini sürdü.

Ekipler, ilgili bankalardan temin edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı çeken 5 şüpheliyi tespit etti. 15 Nisan’da Batman merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin parayı çektikleri anlar ise banka güvenlik kameralarına yansıdı.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
