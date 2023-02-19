Sigorta yapmayanı bildirin: Tüketiciler Birliği afeti bahane eden şirketleri uyardı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası sigorta şirketlerinin oyunu ortaya çıktı. Bazı şirketlerin deprem riskini bahane ederek kasko yaptırmak isteyen vatandaşları geri çevirdiği öğrenildi. Tüketiciler Birliği, sorumlu sigorta şirketlerin vatandaş tarafından şikayet edilmesini istedi.

İŞLEME ALMAMA HAKLARI YOK

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 11 il dışında araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından ‘Deprem riski’ bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi. Şahin, sigorta firmalarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan 11 ilde işlem yapmama hakkı bulunduğunu söyledi. Ancak yıkımın olmadığı illerde sigorta şirketlerinin, herkesin işlemini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, "Kaskodan kaçınmaları doğru değil. Şirketlerin böyle bir hakkı yok. Sigorta yapmayanlar bildirilmeli" dedi.

Mahmut Şahin

YASAL DÜZENLEME MEVCUT

Bu konuda kanunda yasal düzenlemenin mevcut olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Şu anda Kayseri'de deprem yok, Yozgat'ta deprem yok, Ankara'da deprem yok. Burada deprem olma riski var diye kasko yapmamak diye bir uygulama olamaz."

SÜREÇ BELGELENMELİ

Böyle bir durumla karşılaşanların Hazine ve Maliye Bakanlığına ya da CİMER'e şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Böyle bir durumda şirkete yazılı olarak kaskonun neden yapılmayacağı sorulmalı. Süreç bu şekilde belgelenirse, zararı firma karşılamak zorunda kalabilir. Satıştan kaçınmak diye bir şey yok."

ÖDEME YAPILIYOR

Mahmut Şahin, depremin ardından pek çok kişinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası yaptırmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Şahin, “Sigorta şirketleri yıkımın söz konusu olduğu bölgelerde metrekare başına düşen inşaat maliyetinden geri ödeme yapıyor. Örneğin 150 metrekare bir evin inşaat maliyeti 400 bin lira, piyasa değeri ise 1 milyon lira. Sigorta şirketi tüketiciye inşaat maliyetini geri ödüyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müdahale yetkisi var. Ödemeyi piyasa değeri üzerinden ödettirebilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.



