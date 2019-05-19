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ADANA

SİHA PKK'nın ayarını bozdu

İtirafçı olup örgüt hakkında bilgi veren terörist Ö.T., PKK kamplarından kaçmağa çalışan çok sayıda terörist bulunduğunu söyledi: Bunun sebebi de İHA ve SİHA’ların yaşama şartlarını kısıtlaması. İHA ve SİHA'lar, örgütün tüm psikolojisini bozdu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Adana'da PKK/KCK kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan sanık Ö.T., örgütün içinde bulunduğu duruma ilişkin bilgi verdi. PKK'ya katılımların 2017 yılından bu yana oldukça azaldığını belirten Ö.T., ''PKK içerisinde kaçmak isteyen ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu var. Bunun da başlıca sebebi İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtlamasıdır. İHA ve SİHA'lar, PKK'nın tüm psikolojisini bozdu” dedi. PKK'lı Ö.T., şunları söyledi: “Türkiye'den katılım noktaları tamamıyla kapatılmıştır. Keşif uçakları İHA ve SİHA'ların operasyonu nedeniyle Kandil ve diğer yerlerdeki mağaraların girişleri sürekli değiştirilmektedir. İHA ve SİHA'lar yüzünden gündüz kolay kolay dışarı çıkılmaz. Eğer çıkmak zorunda kalırsak, ağaç altlarından dikkatlice hareket edilir. PKK, İHA ve SİHA'lara karşı önlem amaçlı siyah şemsiye zimmetledi. Gece keşif ve sızma eylemleri için termal elbiseler de bulunur.”

YPG'NİN YER ALTI ŞEHRİ

YPG'nin Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin"in Amerikalı askerlerin de bulunduğu büyük bir örgüt kampında kaldığını belirten Ö.T., itiraflarını şöyle sürdürdü: “YPG şu an Türkiye'den gelecek olası harekatlara karşı yer altı şehir çalışmaları yapmaktadır. Kazılan tüneller aracılığıyla yer altına büyük yaşam yerleri kuruluyor. Bu tünellere cephane, mühimmat ve gıda malzemeleri gizleniyor. YPG, Türkiye ile çıkabilecek bir çatışmaya hazırlık yapıyor.”

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