SİHA’lara karşı ‘Çekildik’ yalanı

Terör örgütü PKK’nın “Mahmur Kampı’ndan çekildik” açıklaması yalan çıktı.

DEAŞ’la mücadele bahanesiyle Mahmur Kampı’nı kullanan PKK, “Şu an itibarıyla Mahmur Mülteci Kampı’nda hiçbir gücümüz kalmamıştır” açıklaması yaptı. Ancak güvenlik kaynakları, örgütün bu açıklamasının doğru olmadığını ve teröristlerin kampta eğitim almaya devam ettiğini belirtti.





TERÖRİST DEĞİL MASUM DİYECEKLER!

Örgütün, SİHA’ların kullanıldığı operasyonlar nedeniyle önlem amaçlı bu açıklamayı yaptığını ifade eden güvenlik kaynakları, “Kampa yönelik olası bir operasyonda da ‘Türkiye’nin masum insanları vuracağı’ yalanını ortaya atacaklar” ifadelerini kullandı. Güvenlik kaynakları, “PKK yöneticilerinin kuluçka yuvası” olan kampta, Sincar’da olduğu gibi eğitip donattıkları “genç teröristlere” bırakıldığını belirtti.





MİT KAMPA OPERASYON YAPMIŞTI

PKK için hayati öneme sahip kampa MİT bir operasyon düzenlemiş ve Şahan/Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman’ı Türkiye’ye getirmişti. Terörist Aya Ahmet Süleyman’ın PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015’te katıldığı, Suriye’den 2017’de Irak’a geçip Gara’da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018’de Mahmur Kampı’na geçtiği belirlenmişti.







