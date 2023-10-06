SİHA'ların günü: PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu

İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan terör saldırısından sonra, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen terör hedeflerine yönelik hava harekatları sürüyor. 3 günde imha edilen hedef sayısı 58’i buldu. Suriye ve Irak’ta PKK’nın tüm tesis ve faaliyetlerinin vurulmasına yönelik yetkililerden gelen açıklamanın ardından 40 SİHA’nın havalandığı öğrenildi. Mühimmat yüklü olarak Suriye ve Irak sınırında havada bekleyen TB-2 SİHA ve Akıncı TİHA’lar, hedefler belirlendikçe harekete geçti. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlarda PKK’ya ait 13 bölge hedef alındı.

RAFİNERİ VE SANTRAL VURULDU

SİHA’ların vurduğu hedeflerden birisi, Haseke’nin kuzeyindeki Kahtaniye’de bir petrol sahası. Aynı bölgede içinde teröristlerin bulunduğu araçla birlikte yine PKK’lıların kullandığı bir bina da imha edildi. Tel Tamir’de PKK/YPG’li teröristlerle dolu bir bina, mevzi, barınak ve tüneller SİHA ile havaya uçuruldu. Kamışlı’nın batısındaki Amude’de PKK’lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan bir elektrik santrali vurularak kullanılamaz hale getirildi. Ayn el Arab’da (Kobani) da PKK hedefleri ve teröristlerin araçları bombalandı.

Emir bekliyorlar

Tel Rıfat, Kamışlı, Haseke ve Fırat Kalkanı bölgesinde hazır halde bekletilen mühimmat yüklü 40 SİHA’nın tamamı, gelecek emirleri bekliyor. Terör örgütü PKK’nın ise son operasyonların ardından Rusya ve ABD’den, Türkiye’nin operasyonunu durdurmasını istediği iddia ediliyor.

ABD: Türk SİHA’sını düşürdük, üzgünüz!

Türkiye’nin Suriye’deki terör hedeflerine yönelik operasyonları sürerken ABD’den tuhaf bir açıklama geldi.

Reuters’e konuşan 2 ABD’li yetkili ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye’deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD’nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Türk insansız hava aracının ABD’nin yasakladığı bölgede olduğu öne sürülen açıklamada, “Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki.” ifadeleri yer aldı. Ancak ABD’nin iddialarıyla ilgili Ankara’dan resmi bir açıklama yapılmadı.

MİT’ten sert cevap

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’deki PKK/YPG tesisleri ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Vurulan noktalar arasında PKK/YPG’nin silah ve mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.

ABD’den telefon

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Güler, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu kaydetti. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Tel Rıfat’ta üs bölgesine saldırı

Terör örgütü PKK/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Tel Rıfat yakınlarda bulunan Dabık Üs Bölgesi’ne saldırdı.

Çok namlulu roketatarla (ÇNRA) düzenlenen saldırıda üs bölgesinde görevli 4 özel harekat polisi ile 2 topçu uzman çavuş yaralandı. Yaralı polis ve askerlerden 2’si Kilis’te 4’ü ise Gaziantep’te tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.







