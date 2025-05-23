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Sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı: Organları 3 hastaya umut oldu

Sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı: Organları 3 hastaya umut oldu

11:2523/05/2025, Cuma
DHA
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Trabzon'da geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Beytullah Mısır'ın (43) böbrekleri ve karaciğeri, Samsun ve İstanbul'da 3 hastaya umut oldu.

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Mısır, 18 Mayıs'ta evde fenalaşınca Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mısır, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Beytullah Mısır'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine ailesi, Mısır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanede gerçekleşen 3,5 saatlik operasyonla Beytullah Mısır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri, Samsun ve İstanbul'a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarılırken, aile fertleri gözyaşı döktü. İlçede şoför esnafı olan Beytullah Mısır, yarın Vakfıkebir Kirazlık Sahil Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.



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