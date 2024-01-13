Silah parçasına ruhsat

Suç örgütleri ile mücadelede yeni adımlar atılacak. Taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımı ve taşınmasının yanı sıra Jandarma ve Emniyet teşkilat kanunlarında değişiklikler de öngören yasa teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Suç örgütü mensuplarının temin edemediği ancak parçalarını satın alıp monte etmek suretiyle erişebildikleri ateşli silahlar için yeni düzenleme hazırlandı.





RUHSAT ZORUNLULUĞU

Suç örgütlerine silah satışının önüne geçmeyi amaçlayan teklifle, taşınması yasak olan ya da ruhsat gerektiren silahların, piyasada silahtan ayrı olarak satılabilen parçalarının bulundurulması ve ticareti de ruhsata tabi olacak. Düzenleme, bu silahlara ait namlu, tetik, tetik iğnesi, dipçik, şarjör, şarjör başı gibi kısımlarının da satışına kısıtlama ve ruhsat zorunluluğu getirecek.





SON ŞEKLİ VERİLDİ

Önceki gün TBMM’de İçişleri Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla düzenlenen toplantı ile yasa teklifine son şekli verildi. Teklif, silah ve silah aksamlarının ruhsatlarının yanı sıra kurusıkıdan dönüştürülen silahları da içerecek. Ateşli silahları, bunlara ait mermileri, monte edildiği ateşli silaha vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, ülkede yapılmış silahlara monte edenler, buna aracılık edenler ve satanlara verilen ceza arttırılacak. Bu suça 5 yıldan 12 yıla kadar hapis öngörülürken, 500 günden 15 bin güne kadar da adli para cezası verilebilecek. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.





2 defa kaybedene 5 yıl ruhsat yok

Yeni düzenleme silah kayıp başvurularını da kapsıyor. İlk defa silahı çalınan veya silahını kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Bu yeni silahın devri halinde yeni taşıma veya bulundurma izni verilebilecek. Ancak iki defadan fazla ruhsatlı silahını kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.



