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Silah sesi duyarsan kaçma

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede tetikçi Eray Özyağcı’nın kendisini suikast sonrası taşıyan kurye Vedat Balkaya’ya “Silah sesi duyarsan korkma, kaçma” dediği yer aldı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 23:36 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sinan Ateş
Sinan Ateş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Doç. Dr. Sinan Ateş'in, öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tetikçi Özyağcı ile onu olay yerinden uzaklaştıran kurye Balkaya’nın ifadelerinde ilginç detaylar yer aldı. Suikast öncesi keşifleri sorulan Özyağcı, üç gün önce Başkente geldiğini, kaldığı evden keşif için “Hasta olan akrabamı ziyarete gideceğim” diyerek ayrıldığını, Ankara’ya iyi motosiklet kullandığı gerekçesiyle çağırdığı Balkaya’ya bir husumetlisi olduğunu ancak korkmaması ve güvenmediği için isim söylemediğini savundu. Çukurambar’da keşif yaptığını, Balkaya ile Whatsapp ya da Facetime üzerinden haberleştiğini söyleyen Özyağcı, keşfin ilk gününde “Ben burada küçük bir hesabımı göreceğim, herhangi bir silah sesi duyarsan korkma kaçma, ben geleceğim” dediğini kaydetti.



#Sinan Ateş
#Eray Özyağcı
#Vedat Balkaya
#Suikast
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