Silah sesi duyarsan kaçma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Doç. Dr. Sinan Ateş'in, öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tetikçi Özyağcı ile onu olay yerinden uzaklaştıran kurye Balkaya’nın ifadelerinde ilginç detaylar yer aldı. Suikast öncesi keşifleri sorulan Özyağcı, üç gün önce Başkente geldiğini, kaldığı evden keşif için “Hasta olan akrabamı ziyarete gideceğim” diyerek ayrıldığını, Ankara’ya iyi motosiklet kullandığı gerekçesiyle çağırdığı Balkaya’ya bir husumetlisi olduğunu ancak korkmaması ve güvenmediği için isim söylemediğini savundu. Çukurambar’da keşif yaptığını, Balkaya ile Whatsapp ya da Facetime üzerinden haberleştiğini söyleyen Özyağcı, keşfin ilk gününde “Ben burada küçük bir hesabımı göreceğim, herhangi bir silah sesi duyarsan korkma kaçma, ben geleceğim” dediğini kaydetti.