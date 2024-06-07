Silah verenler İsrail’in suçuna ortak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bitmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi. Külliye’de ağırladığı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir” dedi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Gazze'de zulmün durdurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bugün Yüksek Düzeyli Strateji İş Birliği Konseyi Toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı derinleştirecek adımları istişare ettik. Atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar işbirliğini çeşitlendirmemize zemin hazırlıyor. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.

TÜM GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Özbekistan'la ilişkilerimiz her geçen gün ilerliyor. Bugün dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte bölgesel ve ulusal meseleleri değerlendirdik. İsrail'in insanlık dışı saldırıları görüşmemizin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Savaşın bitmesi ve Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Gazze'de zulüm durdurulmalıdır. Ateşkesin bir an önce sağlanması için ellerini taşın altına koymalılar.

Mirziyoyev'e Devlet Nişanı

Ziyarette Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in 6 Şubat depremleri başta olmak üzere tüm kötü günlerde Türkiye'nin yanında yer aldığını belirterek "Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tam anlamıyla tarihi bir gün" diyen Mirziyoyev ise "Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan zatıdevletleri ise ata yurdunun en büyük dostudur." ifadelerini kullandı.

18 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından düzenlenen törenle iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla imza altına alınan ve iş birliğine karar verilen konular arasında; adalet, yüksek eğitim, bilim, inovasyon, kamu yönetimi, sanayi, ticaret, insan kaynakları, iletişim, tarımsal eğitim, bölgesel kalkınma, ekoloji ve çevre koruma yer aldı.







