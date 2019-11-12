Silahıyla ateş açıp kaçtı: Polis telefonuna bakınca inanamadı Eskişehir’de Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.’nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 14:49 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 14:56 DHA