Gündem Silahıyla ateş açıp kaçtı Polis telefonuna bakınca inanamadı
ESKİŞEHİR

Silahıyla ateş açıp kaçtı: Polis telefonuna bakınca inanamadı

Eskişehir’de Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.’nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Haber Merkezi DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı
Eskişehir’de silahlı saldırı

Eskişehir'de Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana gelen olayda Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi görünce, belinden tabancasını çekip ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı.

DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı:

TELEFONA SAPLANDI

Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları olaya müdahale etti.

  • Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına da ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli, aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Telefona saplanan kurşun

Yaralı Hamza Ş., çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kudret K. sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı.

DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı.

DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı.

DHA
Eskişehir’de silahlı saldırı.
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