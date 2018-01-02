Silahla başından vurulan yunus karaya vurdu

Yunus leşi ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak uygun görülen bir alana gömüldü.

Bodrum'da yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yunus leşi kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sahilde yürüyüş yapan demirci ustası Kamil Özcan, Yalıkavak Mahallesi sahiline yakın bir bölgede yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yunus gördü. Özcan, hareketsiz yatan hayvanı imkanlarıyla kıyıya çıkardı.

Özcan, yunusun bir gözünde büyük bir yara olduğunu söyledi.

"Başında da bir kurşun deliği vardı"

Hayvanın silahla vurularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini belirten Özcan, "Hayvanın bir gözü yoktu. Bu hiç kimseye zarar vermeyen bir hayvan, neden böyle bir şey yapılmış anlamadım. Bunlar korunması gereken canlılar. Başında da bir kurşun deliği vardı" diye konuştu.

Yunus leşi daha sonra Bodrum Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak uygun görülen bir alana gömüldü.

Tekirdağ'da da sahiline ölü yunus vurdu

Öte yandan Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahiline de ölü yunus vurdu.

Yapılan inceleme sonrası ekipler ölü yunusu kıyıdan kaldırdı.

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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahiline vuran yunusu görenler vatandaşlar jandarma ve belediyeye haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptıkları incelemelerde yunusta herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Yapılan inceleme sonrası ekipler ölü yunusu kıyıdan kaldırdı.

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