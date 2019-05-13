Diyarbakır'da vahşet, silahla ağır yaraladıkları adamı tekmelediler Silahla vurup tekmelediler Diyarbakır’da iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen bir kişiye kurşun yağdırdı. Hızlarını almayan saldırganlardan biri, yere düşen şahsı tekmelemeye devam etti.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2019, 15:04 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2019, 15:12 IHA