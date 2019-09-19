Gündem Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
İSTANBUL

​Silahlı düğün sürücüleri yakalandı

Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde terör estiren düğün konvoyundaki sürücü ve araçları Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Seyir halindeyken araçların içinden havaya ateş eden magandalar zaman zaman yolu kesip trafiği alt üst ederken, yaktıkları meşalelerle ortalığı dumana boğmuşlardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Silahlı düğün konvoyundaki sürücüler tutuklandı.
Silahlı düğün konvoyundaki sürücüler tutuklandı.

Küçükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolu trafiğe kapatarak meşale yaktıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişi Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

  • İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D-100 karayolu Sefaköy mevkisinde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin tabancayla havaya ateş açıp yolu kapattıkları, meşale yakıp polis sireni kullanarak trafiği tehlikeye düşürdükleri anların sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Görüntüleri inceleyen polis, düğün konvoyunda havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli E.B. ile araç sürücüleri K.P, S.F.A, E.O, E.Y, E.E, İ.S ve M.C.'yi yakaladı.

Şüphelilerden birinin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

2 bin 592 TL ceza kesildi

Gözaltına alınan düğün konvoyundaki sürücülere kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108'er lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmaktan 108'er lira, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten 108'er lira olmak üzere toplam 2 bin 592 lira para cezası verildi.

  • Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin haklarındaki yasal işlemler devam ediyor.
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