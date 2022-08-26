Şile av sezonuna hazır

Şile Belediyesi, 1 Eylül’de balık avlanma sezonunun başlayacak olması nedeniyle Şile Limanı’nda dip kumlanması temizlik çalışmalarına başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile Şileli balıkçıların güvenli bir av sezonuna başlaması amaçlanıyor.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak yeni sezon öncesi Balık Satış Üniteleri’mizi Şile’mize yakışır hale getirdik ve sezon öncesi geçmişte yaşanılan sıkıntıların önüne geçmek için limanağzı ve liman içinde oluşan dip kumlanmasını temizleme çalışmaları başlattık. Ağva Balıkçı Barınağı’nda da ilgili çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm bu süreçte bizlere destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza ve Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’ya teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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KUM BİRİKİNTİLERİ TEMİZLENİYOR

Şile liman mevkii ve balıkçı barınakları giriş kısmında meydana gelen topuklanma sonucu kum ile dolan ve batimetre çalışması ile toplamda 50.000 m3 olduğu tespit edilen kum birikintileri ve dip çamuru, balık avlama sezonu öncesinde Şile Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı birimlerce ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bölgeye gönderilen dip tarama gemileri ile temizlenmeye başlamıştır.