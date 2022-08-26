Gündem Şile av sezonuna hazır
İSTANBUL

Şile av sezonuna hazır

Şile Belediyesi, 1 Eylül’de başlayacak olan av sezonu öncesi, balıkçıların güvenli bir dönem geçirebilmeleri için Şile Liman içinde ve ağzında oluşan dip kumunu temizliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şile av sezonuna hazır
Şile Limanında dip kumu temizliği yapılıyor.

Şile Belediyesi, 1 Eylül’de balık avlanma sezonunun başlayacak olması nedeniyle Şile Limanı’nda dip kumlanması temizlik çalışmalarına başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile Şileli balıkçıların güvenli bir av sezonuna başlaması amaçlanıyor.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak yeni sezon öncesi Balık Satış Üniteleri’mizi Şile’mize yakışır hale getirdik ve sezon öncesi geçmişte yaşanılan sıkıntıların önüne geçmek için limanağzı ve liman içinde oluşan dip kumlanmasını temizleme çalışmaları başlattık. Ağva Balıkçı Barınağı’nda da ilgili çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm bu süreçte bizlere destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza ve Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’ya teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

KUM BİRİKİNTİLERİ TEMİZLENİYOR

Şile liman mevkii ve balıkçı barınakları giriş kısmında meydana gelen topuklanma sonucu kum ile dolan ve batimetre çalışması ile toplamda 50.000 m3 olduğu tespit edilen kum birikintileri ve dip çamuru, balık avlama sezonu öncesinde Şile Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı birimlerce ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bölgeye gönderilen dip tarama gemileri ile temizlenmeye başlamıştır.

En iyi çevre ödülü Şile Belediyesi’nin
GÜNDEM
En iyi çevre ödülü Şile Belediyesi’nin
Bu Fenerbahçe çok farklı!

Bu Fenerbahçe çok farklı!

Temsilcimiz, Austria Wien'i eledi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.
Başakşehir Belçika deplasmanında

Başakşehir
Belçika deplasmanında

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Gülşenden şaka gibi savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

​Haziran ayından bu yana toplam 212 traktör atık toplandı.

Ölüm<br> grubu belli oldu

Ölüm
grubu belli oldu

Devler Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​Bir ilimizde on binlerce tonluk altın bulunmuştu.

​Evleri su bastı, karayolları suyla kaplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.