Şile Belediyesi, Yaz Sezonunu Coşkuyla Karşıladı: Yaza Merhaba Konserleri Heyecanı
Şile Belediyesi, 2023 Yaz Sezonu Etkinliklerine Yaza Merhaba konserleriyle büyük bir coşkuyla başladı. Kurban Bayramı'nın 3. Günü, Şile Kent Meydanı'nı sallayan güçlü sesi ve sevilen eserleriyle Ali Kınık, sahnede seyircileri coşturdu.
Sahnede seyircilere seslenen Başkan İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi'nin sadece her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat etkinliklerinde de öncü olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Ocaklı, "Bu akşam hemşerilerimizle birlikte muhteşem bir başlangıç yaptık. Ali Kınık'ın eşsiz performansıyla Şile'nin yaz mevsimine coşku dolu bir merhaba dedik. Şile ve Ağva’da bu yaz sezonunda yine güzel etkinliklerde bir arada olacağız. Bu unutulmaz gece için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Sanatı ve sanatçıyı destekleme çalışmaları kapsamında yerel sanatçılara da her fırsatta sahne veren Şile Belediyesi, 2023 yaz sezonunun ilk sahnesinde Şener Çelik Ergün Perküsyon ve Ekibi’ne yer verdi. Ekip Ali Kınık sahne almadan önce Şilelileri muhteşem performanslarıyla coşturdu.