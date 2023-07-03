Şile Belediyesi, Yaz Sezonunu Coşkuyla Karşıladı: Yaza Merhaba Konserleri Heyecanı

Sahnede seyircilere seslenen Başkan İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi'nin sadece her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat etkinliklerinde de öncü olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Ocaklı, "Bu akşam hemşerilerimizle birlikte muhteşem bir başlangıç yaptık. Ali Kınık'ın eşsiz performansıyla Şile'nin yaz mevsimine coşku dolu bir merhaba dedik. Şile ve Ağva’da bu yaz sezonunda yine güzel etkinliklerde bir arada olacağız. Bu unutulmaz gece için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.