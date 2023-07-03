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Şile Belediyesi, Yaz Sezonunu Coşkuyla Karşıladı: Yaza Merhaba Konserleri Heyecanı

Şile Belediyesi, 2023 yaz sezonuna, Şile Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Konserleri" ile start verdi. Kurban Bayramı’nda sevilen sanatçı Ali Kınık konseri ile başlayan ve yoğun bir kalabalığın akın ettiği etkinlikler, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma-Cumartesi Şilelileri ve ziyaretçileri coşturacak.

Haber Merkezi
15:38 . 3/07/2023 Pazartesi
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Şile Belediyesi, Yaz Sezonunu Coşkuyla Karşıladı: Yaza Merhaba Konserleri Heyecanı

Şile Belediyesi, Yaz Sezonunu Coşkuyla Karşıladı: Yaza Merhaba Konserleri Heyecanı

2023’ün İlk Sahnesi Ali Kınık’ın

Şile Belediyesi, 2023 Yaz Sezonu Etkinliklerine Yaza Merhaba konserleriyle büyük bir coşkuyla başladı. Kurban Bayramı'nın 3. Günü, Şile Kent Meydanı'nı sallayan güçlü sesi ve sevilen eserleriyle Ali Kınık, sahnede seyircileri coşturdu.

Sahnede seyircilere seslenen Başkan İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi'nin sadece her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat etkinliklerinde de öncü olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Ocaklı, "Bu akşam hemşerilerimizle birlikte muhteşem bir başlangıç yaptık. Ali Kınık'ın eşsiz performansıyla Şile'nin yaz mevsimine coşku dolu bir merhaba dedik. Şile ve Ağva’da bu yaz sezonunda yine güzel etkinliklerde bir arada olacağız. Bu unutulmaz gece için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel Sanatçılarda Şile’de Sahne Alıyor

Sanatı ve sanatçıyı destekleme çalışmaları kapsamında yerel sanatçılara da her fırsatta sahne veren Şile Belediyesi, 2023 yaz sezonunun ilk sahnesinde Şener Çelik Ergün Perküsyon ve Ekibi’ne yer verdi. Ekip Ali Kınık sahne almadan önce Şilelileri muhteşem performanslarıyla coşturdu.

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31 dakika önce
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