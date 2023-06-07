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Şile girişimci kadının gücüne odaklandı

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı sona erdi. Şile’nin girişimci kadınları için fırsat sağlayan kampın ardından da alanında uzman isimler çalıştayda buluştu.

04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı sona erdi.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı sona erdi.

İstanbul Şile’de girişimci kadınların iş hayatında güçlenmesi amacıyla düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı ile final yaptı. Çalıştayın ilk oturumunda KADEM Dış İlişkiler ve Proje Uzmanı Elif Ceren Yıldız, Girişimci Tuğba Özbek, Gamma Technics İdari İşler Müdürü Yeşim Destegül katılımcılarla bir araya geldi. İkinci oturumda ise Akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Bahar Taymaz, Girişimci Nilüfer Erol Demet, Girişimci Nazan Yalçınkaya, Akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Yılmaz, Girişimci Dilek Adalı, Girişimci, Dr. Şevval Karadağ inovasyon ve girişimcilik alanında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın moderatörlüğünü ise TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Uzmanı Rasim Keskin gerçekleştirdi.

ŞİLE EKONOMİSİ YENİ FİKİRLERLE CANLANACAK

Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Keser’in açılış konuşmasıyla başlayan İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı, iş dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Girişimciliğin önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Keser, “Bu çalıştay ile Şile’nin girişimci kadınlarına destek olmak ve onları güçlendirmek amacındayız” dedi.

Girişimciliğin geleceği şekillendiren en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kadınların inovasyon ve girişim gücünü kullanarak toplumun her alanında değişim yaratabileceklerini vurguladı. Ocaklı, “Girişimcilik, kadınların gücünü ortaya çıkaran ve geleceği şekillendiren bir adımdır. Bu çalıştay kadın girişimcilerimize güç katması ve onları ileriye taşıması için büyük bir fırsat. Girişimcilik ruhunu destekleyen bu çalışmalarla Şile’nin ekonomik büyümesine ve kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kulandı.



#Şile Belediyesi
#KADEM
#Girişimci
#İş hayatı
39 dakika önce
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