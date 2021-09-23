​Şile hizmette sınır tanımıyor

İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım ve de sağlık taraması çalışmaları tamamlandı.

Şile Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz, adım adım yerinde hizmetin bir yansıması olan “Yaz Çalışmaları” kapsamında Geredeli Mahallesi’nde; ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım ve de sağlık taraması çalışmaları tamamlandı. Gerekli çalışmalar Şile Belediyesi ekipleri tarafından yapılırken, Geredeli Mahallesi sakini yetişkinleri ve çocuklar ile bir araya gelen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalle sakinleri ile istişarelerde bulundu.

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