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İSTANBUL

Şile hizmette sınır tanımıyor

Şile Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte köyleri ve mahalleleri gezerek hizmet götürüyor. Başkan İlhan Ocaklı, “Bu güzel ilçe için hizmet üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şile hizmette sınır tanımıyor
İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım ve de sağlık taraması çalışmaları tamamlandı.

Şile Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz, adım adım yerinde hizmetin bir yansıması olan “Yaz Çalışmaları” kapsamında Geredeli Mahallesi’nde; ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım ve bitkilendirme çalışmaları, cami temizliği, asfalt yama ve kilit taş onarımı, genel bakım onarım ve de sağlık taraması çalışmaları tamamlandı. Gerekli çalışmalar Şile Belediyesi ekipleri tarafından yapılırken, Geredeli Mahallesi sakini yetişkinleri ve çocuklar ile bir araya gelen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalle sakinleri ile istişarelerde bulundu.

‘MAHALLE MAHALLE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ’

  • Şile Belediyesi 2021 yaz çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak, en büyük sevdamız olan Şile’miz için sokak sokak, mahalle mahalle planladığımız çalışmalarımızı gerçekleştirmek için bugün Geredeli Mahallemizdeyiz. Şile Belediyesi olarak mahalle mahalle tüm ekibimizle hizmet üretiyoruz. Bu güzel ilçe için hizmet üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Şile Belediyesi olarak, kaliteli ve konforlu hizmet olanaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.
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