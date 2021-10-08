​Şile, kestane balı ile ilki başardı

Şile’de kestane balı üreticileri birleşerek Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdular. Kooperatif, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak, kestane balını İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş oldu. İstanbul’un coğrafi işaretli ilk gıda ürünü olarak tescillenen kestane balına ise rağbet yüksek. Kestane balı üreticileri ürettikleri kestane ballarını kooperatife satarak gelir elde ediyor. Coğrafi ürün olarak tescillenen kestane balı sürekli olarak denetlenmeye tabi tutulacak. Satışa sunulan ürünlerin üzerinde coğrafi işaret tescili bulunacak.
‘LOKOMOTİF ÜRÜNÜMÜZ KESTANE BALI’
- Şile Tarım Kooperatif Başkanı Ahmet Can, “Şile’de arıcılık yapmaktayım. Yaklaşık olarak 12, 13 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Şile bölgesi tamamen sizlerin de gördüğü gibi doğal ormanlarla kaplı bir alan. Yüzde 80’i orman, geri kalan yerleşim yerleri ve diğer alanlar. Bu yüzde 80 orman alanında yarıya yakını hemen hemen kestane ormanları. Biz de burada kestane balı üreticiliği yapmaktayız. Buradaki arıcılar olarak, yaklaşık 300 aile Şile’de arıcılıkla uğraşmakta. Burada tabii bizim lokomotif ürünümüz, kestane balımız. Kestane balı yıllardır bu bölgede üretilen bir ürün ve dünyada, İtalya’da ödül almış bir ürün. Nuh’un Ambarında saklanması gereken ürünler kategorisinde şu anda sergilenmekte” dedi.