​Şile, kestane balı ile ilki başardı

Şile’de kestane balı üreticileri birleşerek Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdular. Kooperatif, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak, kestane balını İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş oldu. İstanbul’un coğrafi işaretli ilk gıda ürünü olarak tescillenen kestane balına ise rağbet yüksek. Kestane balı üreticileri ürettikleri kestane ballarını kooperatife satarak gelir elde ediyor. Coğrafi ürün olarak tescillenen kestane balı sürekli olarak denetlenmeye tabi tutulacak. Satışa sunulan ürünlerin üzerinde coğrafi işaret tescili bulunacak.

‘LOKOMOTİF ÜRÜNÜMÜZ KESTANE BALI’