Şile Otobanından İlk Geçen Otomobil Yerli ve Milli Gururumuz TOGG Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un himayelerinde açılışı yapılan otoyoldan ilk geçen otomobil ise Türkiye’nin gururu “TOGG” oldu. İstanbul’un turizm cenneti Şile ve Ağva’nın araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan otoyol, Kabakoz- Şuayipli arasını 5 dakikaya indirerek toplamda 25 dakikalık tasarruf sağladı. 5 milyarlık yatırım bütçesi ile tamamlanan Kabakoz – Şuayipli yol güzergahı, özellikle yaz turizminde milyonlarca kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Şile Kabakoz – Şuayipli Arası Artık 5 Dakika

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreni ile hizmete açılan Şile – Ağva Otoyolu 1.Etabı, bölge için büyük bir önem arz ediyor. Proje kapsamında Kabakoz - Şuayipli mahalleleri arasındaki 8 kilometrelik kısım tamamlanarak hizmete sunulurken, 5 dakikaya inen mesafe toplamda 25 dakikalık tasarruf sağlıyor. Şile – Ağva – Kandıra Yolu güzergahı İstanbul’u Ankara ve Kocaeli’ne bağlayan D-100 devlet yolunun otoyol dışındaki tek alternatifi olarak da ayrı bir öneme sahip.

Toplam 47 km. uzunluğundaki projenin ilk etabı olan Şile – Ağva Otoyolu’nun hizmete açılmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile - Ağva - Kandıra Otoyolu hem Marmara Bölgesindeki en büyük ticari, sınai ve lojistik kapasiteye sahip olmasıyla hem de İstanbul ve Kocaeli illerini birbirine aynı zamanda da Anadolu’ya bağlayan bir devlet yolu güzergahı olması açısından büyük önem taşıyor. Böylesine büyük bir projenin ön önemli ayaklarından biri olmak ve bugün bu projeyi halkımızın hizmetine sunabilmek bizim için çok büyük bir gurur. Açılışımıza katılarak bize onur veren Sayın Bakanımız Murat Kurum’a tüm destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şile’mize ve Ağva’mıza hayırlı olsun” dedi.

Yılda Toplam 367,5 Milyon TL Tasarruf Edilecek

Şile-Ağva-Kandıra otoyolunun 8 kilometrelik kısmı törenle hizmete açılırken, projenin tamamını kapsayan 47.1 kilometrenin açılmasıyla birlikte yılda toplam 367,5 milyon TL tasarruf edilmesi öngörülüyor. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 29,0 km’lik kısalma sağlanacak, seyahat süresi 100 dakikadan 40 dakikaya inecek. Şile-Ağva-Kandıra Otoyolu tamamlandığında zamandan 256 milyon TL, akaryakıttan 111,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 367,5 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonunun ise 23.151 ton azalması bekleniyor.

5 milyar TL Yatırım Bedeli

Yüksek standartlarda mühendislik projesi ile hizmete sunulan Şile – Ağva Otoyolu’nun ilk etabının 5 milyar TL’lik bir yatırım bedeli ile tamamlandığına da dikkat çeken Başkan Ocaklı, “Projenin tamamını kapsayan Şile-Ağva-Kandıra Yolu 47,1 km uzunluğunda olup, güzergahın Şile-Ağva ayağı 2x3 ve Ağva-Kandıra kesimi 2x2 şeritli, bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında Kabakoz-Şuayipli Köprülü Kavşakları arasındaki 8 kilometrelik kısmı Sayın Bakanımızın iştirakleri ile hizmete açtık. Yöremiz artık yılın dört mevsiminde de turizm potansiyeline sahip ve özellikle yaz aylarında Şile’den Ağva’ya eski yolun yapısından ötürü ulaşmak hem zaman alıyordu, hem de konforlu bir sürüş imkanı tanımıyordu. Şimdi ise otoyolumuzun hizmete girmesiyle, bölgenin çok ciddi bir sorunu da çözüme kavuştu” diye konuştu.

Şile – Ağva Otoyolu’nun ilk testini TOGG yaptı

Şile Belediyesi tarafından 2019-2023 yılları arasında projelendirilerek hizmete sunulan 41 projenin final töreni, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayan Şile- Ağva Otoyolu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un himayesinde yapılan açılış törenine vatandaşlar da büyük ilgi gösterirken, Türkiye’nin gururu ilk milli otomobilimiz TOGG, otoyoldan geçen ilk araç olarak da tarihe imza attı. Bakan Murat Kurum ile TOGG’a binerek otoyolu test eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, tüm İstanbullular için otoyolun büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Şile’yi birbirinden güzel hizmetlerle taçlandırıyoruz

Şile Belediyesi’nin projelerini tamamladığı 41 farklı hizmetin açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Sayın Bakanımız Murat Kurum’un da katılımıyla tüm bu projelerimizin toplu açılış törenini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadık. Tüm projelerimiz birbirinden kıymetli. Açılış törenimizin finalini ise Şile-Ağva otoyolu ile yaptık. Bu projemiz sadece kendi başına yaklaşık 5 Milyar TL’ye mâl oldu. Uzun zamandır gündemimizde olan bu projenin açılışını nihayet gerçekleştirdik. Huzurlarınızda bu eserlerin imalatında ve desteğinde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemizi birbirinden güzel ve kıymetli eserlerle hep birlikte taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Şile–Ağva Otoyolu’nun açılışı yapılan 8 kilometrelik bölümünde 3 adet 1.984 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 6 adet 1.711 metre uzunluğunda viyadük, 6 adet 988 metre uzunluğunda menfez, 18 adet 2043 metre iksa ve istinat duvarı, 2 adet 189 metre altgeçit köprüsü, 3 adet 191 metre kavşak köprüsü ile Kabakoz, Manşar, Karacaköy ve Şuayipli olmak üzere 4 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor.



