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Gündem Şile Otoyolunda korkunç kaza
İSTANBUL

Şile Otoyolu’nda korkunç kaza

Ümraniye’de Şile Otoyolu’nda kullandığı kamyonun arıza vermesi sonucu emniyet şeridine yanaştıktan sonra aracından inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Şile Otoyolu’nda korkunç kaza
Şile'de korkunç kaza

Kaza, Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 SGD 82 plakalı kamyon sürücüsü Serkan Sönmez, kullandığı aracın arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi. Aracıyla ilgilendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, kamyon şoförü Serkan Sönmez’e çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan kamyon sürücüsü Sönmez ağır yaralandı.


Kaza sonucu kamyon sürücüsü Sönmez’e çarpan 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Sönmez’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya sebep olan sürücü polis merkezine götürüldü.


Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
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