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Şile Saklıgöl'de çardak çöktü

Şile Saklıgöl'de çardak çöktü: Vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Saklıgöl'de çardak çöktü
Saklıgöl'de çardak çöktü

Bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin akınına uğrayan Şile'deki Saklıgöl'de bir çardak çöktü. Göle düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Şile Saklıgöl’de göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı. Facia gibi olaya tanık olan bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen vatandaşlar itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA
Saklıgöl'de çardak çöktü

Vatandaşların kurtarılma anları ise cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düşen kişileri kurtarmak için göle giriyor, çevredeki diğer vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.

Öte yandan Şile Saklıgöl’ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.

Şile Saklıgöl'de çardak çöktü
OYNAT 00:35
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü
Şile Saklıgöl'de, içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle insanlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


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