Şile’de markalaşma rüzgarları esiyor

Şile Bezi'nin eşsiz dokusunu markalaştırarak Şile’nin eşsiz kültürel mirasına değer katmayı hedefleyen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonu ve Şile Belediyesi’nin liderliğinde çalışmalarına başladı. Şile Bezi’nin tüm dünyada tanıtmayı hedefleyen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Şile Bezi'nin marka değerini yükseltmek ve moda tasarımına yeni bir boyut kazandırmak için adımlar atıyor. Merkez, düzenlediği ilk etkinlik ile kapılarını Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonellerine açtı.

BİR HAYAL DAHA GERÇEKLEŞTİ

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nin ilk eğitim semineri ile çıktığı yolculuğun çok güzel başarıların başlangıcı olacağına inandığını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “İlçemizin bir hayalini gerçekleştirmek için ciddi adımlar attık, projeler ürettik. Mahallelerimizdeki atölyelerimizde eğitimler verdik. Üretime destek sağlayacak Şile Bezi Üretim Tesisi’mizi TOKİ ile inşa ediyoruz. Bugün, ürünlerimizi çıkarmak Şile Bezi’nin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına Kolektif Tasarım Merkezi projesini de aktif olarak hayata geçirdik. Bu merkezimizde kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenleyeceğiz” dedi.

KADEM’DEN MARKALAŞMA EĞİTİMİ

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nde düzenlenen ilk seminerde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Sekreteri Zeynep Demir, "Kadın Girişimciliğinde Markalaşmanın Yol Haritası" başlığıyla katılımcılara ilham verici bir perspektif sundu. Düzenlenen seminere Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonelleri ile Şile’de yaşayan çok sayıda kadın katılarak bilgi aldı.

ŞİLE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI

Şile Bezi'nin köklü geçmişi ve değerinin vurgulandığı seminerde konuşan Başkan Yardımcısı Ömer Keser ise, “Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ile Şile'nin kültürel mirasına ve ekonomisine önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şile Bezi'nin eşsiz dokusunu gelecek kuşaklara taşımak için İSTKA’nın desteği ile Şile Belediyesi’nin öncülük ettiği bu projenin özellikle kadınları merkeze alarak büyük bir başarıya ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

REHBERLİK İÇİN BURADAYIZ

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Koordinatörü Gülşah Yıldız da Şile Bezi'nin markalaşması için bir platform oluşturarak kadın girişimcilerin gücünü ortaya çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Yıldız, “Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Şile Bezi'nin köklü geçmişini koruyarak geleceğe taşımanın yanı sıra yeni nesillerin girişimcilik ruhunu canlandırmayı ve yaratıcı endüstrilerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.







