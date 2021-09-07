​Şile’de yaz coşkusu devam ediyor

Yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinliklerde sahne alan Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası, Şile Belediyesi Pop Müzik Orkestrası ve Şile Belediyesi Musiki Cemiyeti ile Şile Belediyesi’nin uzun zamandır desteklediği kültür-sanat çalışmaları da seyirciyle buluşmuş oldu. Özellikle gençlerin sergilediği performanslar seyircilerden büyük alkış topladı. Şile Belediyesi “Yaz Boyu Festival” etkinlikleri kapsamında Şile Meydanı ve Belediye Meydanı’nda düzenlenen yaz konserlerinde sahneye birbirinden zengin ve renkli bir repertuarlara gruplar sahne aldı. Şile Belediyesi Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Musikisi Konseri, Mert Yenihayat Konseri, TSM Trio, Jazz Trio, Sinan Deniz Akbay şefliğinde Şile Gençlik Orkestrası, Nazlıcan Bektaş şefliğinde Şile Belediyesi Pop Müzik Orkestrası ve Yılmaz Çelik ve Ekibi ile Sıra Gecesi etkinlikleriyle Şile sokakları nota sesleriyle yankılandı.

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‘BİR ARAYA GELMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’