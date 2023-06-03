Şile’de Yeni Bir Hikaye Başlıyor: Geleneksel Dokularla Modern Tasarım Birleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Projesi, Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonellerine kapılarını açıyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Fırat Neziroğlu'nun liderliğinde ilk eğitimlerine başlıyor.

Tanınmış ve alanında uzman tasarımcıların vereceği eğitimler ile Şile Bezi'nin değeri markalaştırılarak Şile'nin zengin kültürel mirasına katkı sağlanması hedefleniyor. Dokuma sanatçısı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu'nun önderliğinde verilecek olan eğitimler, moda dünyasında öncü isimlerden biri olan Neziroğlu'nun deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak ilham verme fırsatı sunacak.

Geleneksel Dokularla Modern Tasarımı Birleştiriyor, Şile'de Yeni Bir Hikâye Başlıyor!

Katılımcılar, eğitim programı kapsamında, Fırat Neziroğlu liderliğinde birçok alanda uzmanlaşma fırsatı bulacak. Eğitimlerde katılımcılar moda tasarımında koleksiyon oluşturma teknikleri üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olurken aynı zamanda tasarım süreçlerini de başarılı bir şekilde yönetebilecek. Katılımcılar, kolaj ve kompozisyon tekniklerini kullanarak görsel anlatım becerilerini geliştirecekler ve farklı malzemeleri bir araya getirerek etkileyici tasarımlar ortaya çıkarabilecekler.

Renk uyumu ve kumaş seçiminin koleksiyon oluşumundaki önemini anlayarak estetik açıdan çarpıcı ve uyumlu tasarımlar oluşturma konusunda ustasından eğitim görme imkanı bulacak olan katılımcılar, tasarımsal düşünce süreçlerini geliştirerek yaratıcılıklarını sınırlarının ötesine taşıyacaklar.





Eğitimlerde öğrenciler ayrıca temel tasarım odaklı düşünme ve araştırma yapısıyla tasarımlarını daha derinlemesine düşünerek yenilikçi sonuçlar elde etme fırsatı bulabilecek. Öğrenciler, farklı dokular ve malzemelerle tasarım süreçlerini deneyimleyerek kendi tasarımlarını zenginleştirebilecekler, renk teorisi ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler edinerek etkileyici renk kombinasyonları oluşturabilecekler. Diğer yandan Layout oluşturma ve farklı sayfa yapılarına uygun çalışmalar yaparak tasarımlarını çeşitlendirebilecekler.

Yaratıcı Dokuma Tasarımı Atölyesi ve Atık Giysilerden İleri Dönüşüm Tasarım Atölyesi gibi eğitimlerle sürdürülebilirlik ve yenilikçilik kavramlarına da değinecekler Dokuma Sanatçısı ve Tasarımcı Fırat NEZİROĞLU tarafından verilecek olan moda tasarım eğitimleri kayıt olan tüm ilgililer için ücretsiz düzenlenecek.

Eğitim Programı ⬇⬇⬇

📓 1. Grup Tasarım Eğitimleri

🗓 6 Haziran – 2 Ağustos 2023

📌 Her Salı- Çarşamba

🕤 09.30-13.30

📓 2. Grup Tasarım Eğitimleri

🗓 6 Haziran – 2 Ağustos 2023

📌 Her Salı- Çarşamba

🕤 14.00-18.00

📓 3. Grup Tasarım Eğitimleri

🗓 8 Ağustos-5 Eylül

📌 Her Salı- Çarşamba

🕤 09.30-18.00

📍 Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi

(Tarihi Tahlisiye İstasyonu)

⚠ Tasarım Eğitimleri kontenjan ile sınırlıdır.

⚠ Eğitimlerin yarısı çevrimiçi, yarısı fiziki yapılacaktır.

⚠ Dokuma Sanatçısı ve Tasarımcı Fırat Neziroğlu ile tasarım eğitimleri programına katılmak için aşağıdaki linke tıklayarak veya iletişim numarasını arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

🌐 https://forms.gle/ArWbMtZMFegDBFbn7

☎ +90 (534) 793 80 92

✉ silebezi@sile.bel.tr







