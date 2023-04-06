Şile’den Hatay’a gönül köprüsü.

Vatandaşların yoğun desteği ile afet bölgesine yardımlarını sürdüren Şile Belediyesi, Antakya’da belediye çalışanlarından oluşan ekip ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaraları sarmak için büyük belediye çalışanlarının yanı sıra gönüllülerden oluşan ekiplerin de büyük bir çaba ile bölgede aktif yardım sağladığını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Vatandaşlarımızın da destekleri ile bir taraftan yardım tırlarımızı bölgeye gönderirken bir taraftan da belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyemizden görevli arkadaşımız ilk anlardan itibaren gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse aşevimiz ile bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdi. Bugüne kadar Antakya’da 170 görevli personelimiz, gönüllülerimiz ile birçok çalışmayı birlikte yaptık. Bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz afet bölgesinde ellerinden gelen desteği sağlıyorlar. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.