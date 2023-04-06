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Şile’den Hatay’a gönül köprüsü

Şile Belediyesi, Türkiye’nin yaşadığı en büyük afetlerden biri olan Kahramanmaraş depreminin hemen ardından oluşturduğu yardım koordinasyon merkezi ile deprem bölgesine yardıma koştu. Afet bölgesindeki yardımlarını hiç aksatmadan devam ettiren Şile, alınan kararla Antakya Belediyesi ile “Kardeş Belediye” oldu.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şile’den Hatay’a gönül köprüsü.

Şile’den Hatay’a gönül köprüsü.

Vatandaşların yoğun desteği ile afet bölgesine yardımlarını sürdüren Şile Belediyesi, Antakya’da belediye çalışanlarından oluşan ekip ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaraları sarmak için büyük belediye çalışanlarının yanı sıra gönüllülerden oluşan ekiplerin de büyük bir çaba ile bölgede aktif yardım sağladığını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Vatandaşlarımızın da destekleri ile bir taraftan yardım tırlarımızı bölgeye gönderirken bir taraftan da belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyemizden görevli arkadaşımız ilk anlardan itibaren gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse aşevimiz ile bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdi. Bugüne kadar Antakya’da 170 görevli personelimiz, gönüllülerimiz ile birçok çalışmayı birlikte yaptık. Bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz afet bölgesinde ellerinden gelen desteği sağlıyorlar. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

İFTAR SOFRALARINA SICAK YEMEK

Hatay’ın Antakya ilçesinde günde 10 bin kişiye günde 3 öğün sıcak yemek çıkartan Şile Belediyesi aşevi, sosyal market, mobil eczane, sağlık personelli ve psikologları ile bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 320 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı sağlayan Aşevi Ramazan ayında da yüzlerce depremzedeyi kurdukları iftar sofrasında ağırlıyor. Şile Belediyesi Aşevi, merkeze yakın köylere de mobil ekipleriyle Ramazan ayı boyunca bölgedeki vatandaşların sofralarına iftarda sıcak yemek ulaştırıyor.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Şile belediyesi tarafından çocukların sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Şile Spor Akademisi’ne bağlı eğitmenler Antakya’da çocuklarla bir aradalar. Şile Spor Akademisi’nin Şile’de hayata geçirdiği önemli bir proje olan “Mobil Spor” etkinlikleri Antakya’da depremden etkilenen çocuklarla buluşturuldu. Akademi çatısı altındaki profesyonel spor eğitmenleri Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle dolaşarak uygun alanlarda çocuklarla bir araya geliyor ve onlarla çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiriyor.

ETKİNLİK ÇADIRI CIVIL CIVIL

Şile Belediyesi tarafından Antakya’da kurulan hizmet noktasındaki etkinlik çadırında çocuklar için ayrılan alan iç ısıtan görüntülere sahne oluyor. Yüz boyama, tiyatro, gölge oyunu, çizgi film seansları gibi etkinliklerin düzenlendiği alanda Şile Spor Akademisi eğitmenleri temel spor eğitimleri de veriyor.



#İstanbul
#Şile Belediyesi
#İlhan Ocaklı
#afet bölgesi
27 dakika önce
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