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İSTANBUL

Şile’den Semada Yıldızlar albümü

Şile Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen Semada Yıldızlar albümü, Çanakkale Zaferi’ni anlatan beş parçadan oluşuyor. Söz ve besteleri Şile’de yaşayan sanatçı Alev Sağlık’a ait şarkılarla, Çanakkale’de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şile’den Semada Yıldızlar albümü
Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik ediyor.

Şile Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen Semada Yıldızlar albümü, Çanakkale Zaferi’ni anlatan beş parçadan oluşuyor. Söz ve besteleri Şile’de yaşayan sanatçı Alev Sağlık’a ait şarkılarla, Çanakkale’de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad ediliyor. Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik ediyor. Şileli şehitlerin de yer aldığı Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek dua eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Çanakkale’yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için, bu şanlı zaferi ölümsüzleştirmek isteyen sanatçımıza destek verdik” dedi.

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