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İSTANBUL

Şileli çiftçilerde destek heyecanı

Tarımda İstanbul’un önde gelen ilçelerinden olan Şile’de çiftçilere olan destek devam ediyor. Şile Belediyesi’nin önderliğinde ilçede tarımla uğraşan vatandaşlara 400 bin sebze fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şileli çiftçilerde destek heyecanı
Çiftçilere 400 bin sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Şile’de çiftçilere ‘Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi Projesi’ uygulamaları kapsamında sebze fideleri ve tohum dağıtıldı. Şile Kaymakamlığı, Şile Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği kapsamında gerçekleştirilen proje ile çiftçilere toplamda tam 400 bin sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya; Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli’nin yanı sıra kamu kurumlarının idari amirlerinin ve çok sayıda çiftçinin katıldığı programda, Şile’de ziraatle uğraşan üreticilere toplamda 400.000 fide dağıtımı gerçekleştiriliyor. Sera altı ve yazlık meyve ve sebze fidelerinin dağıtımı devam ederken, üreticilere aynı zamanda yerli ve milli tohumun önemi anlatılıyor.


ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Şile Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen fidanı dağıtım programında yaptığı açıklamada Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile’deki çiftçi destekleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bugün dağıttığımız bu fidanlar, meyveye durduğunda sadece Şile’deki tarla tarımında değil, bölgenin ve Türkiye’nin en önemli ilçelerinden birisi olacak. Şile Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bugün de yanındayız!” dedi.

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