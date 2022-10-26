​Şileli çiftçilere tohum desteği.

Şile’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulamaya konulan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi başlığı altında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce projelendirilen İstanbul İçin Arpa, Buğday, Yulaf Projesi çerçevesinde sertifikalı tohum dağıtım programı düzenlendi. Program sonunda programa katılan çiftçilere temsili tohum dağıtımı yapıldı. Çiftçilere verilen tohum desteğine değinen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “İstanbul İçin Arpa, Buğday, Yulaf Projesi hazırladık. Bu çerçevede 5 ilçemizde; Arnavutköy, Silivri, Sancaktepe, Çekmeköy, Pendik ve Şile'de olmak üzere ilçelerimizde yaptığımız, yapmış olduğumuz bir proje bu. Yaklaşık olarak 2 milyon 677 bin TL'lik bir proje. Bunun yüzde 25’i vatandaştan, yüzde 75’i hibe olarak yapılıyor. Bunun 667 bin TL'si arpa, 1 milyon TL'si buğday, 1 milyon TL'de yine yulaf olmak üzere 2 milyon 677 bin TL. Bu çiftçilerimize dağıttığımız tohumları da takip ediyoruz. Burada herhangi bir kayıt falan istemiyoruz. Sadece ekmelerini istiyoruz. Ve ziraat mühendislerimiz bütün aşamaları ekimden hasada kadar tamamını takip edip raporluyorlar. Biz çiftçimize diyoruz ki balkonunuzdaki saksıya kadar talibiz. Sen yeter ki üret diyoruz“ dedi.

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Destek hakkında konuşan çiftçilerden Arif Çancı ise “Çok mutluyuz, çok memnunuz. Bu tür desteklerin devamını bekliyoruz. Devletimi bizim yanımızda olduğu müddetçe biz büyümeye, ilerlemeye adayız. Üretimimizi daha da arttırmaya adayız. 3 ton civarında bir tohum desteği aldım. Daha fazla olsa daha da fazla dikerim. Dediğim gibi çiftçinin büyümesine adayım. Ektiklerimiz arasında, arpa, yulaf, buğday, mısır, bahçe ürünleri var yani çeşidimiz çok“ diye konuştu.