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Şile’ye tam donanımlı hasta nakil ambulansı

Şile Belediyesi, sunduğu hizmet kalitesini artırabilmek için teknik donanımlı hizmet araçlarının sayısını yükseltmeye devam ediyor.

04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Önemli bir ihtiyacı giderecek olan ambulans, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Önemli bir ihtiyacı giderecek olan ambulans, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Yürütülen bu çalışma neticesinde, yeni bir tane tam donanımlı hasta nakil ambulansı araç filosuna dahil edildi. Mevcut hasta nakil aracına takviye olması amacıyla ilçeye kazandırılan yeni hasta nakil ambulansı, ilçe merkezinde ve çevre mahallelerde 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak şekilde hizmete başladı. Hastaların hastaneye ulaştırılmasından, engelli ve yaşlı kişilerin gerekli doktor kontrollerinin yapılması için hastaneye ulaşımının sağlanmasına kadar ilçede önemli bir ihtiyacı giderecek olan ambulans, 7 gün 24 saat hizmet verecek.


#Şile Belediyesi
#ambulans
#hasta
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