Gündem Silivride İstanbula giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti
İSTANBUL KORONAVİRÜS

Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti

Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

Haber Merkezi DHA
Araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi.
Araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Kamu ihalesi alanlara büyük kolaylık
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Koronavirüs salgını nedeniyle yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Kamu ihalesi alanlara büyük kolaylık

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Vatandaş ‘Biz bize yeteriz’ dedi: 7'den 70'e kampanyaya destek yağdı
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Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!

Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!
Yarı fiyatına yerlisini ürettiler

Yarı fiyatına yerlisini ürettiler

​Meslek lisesinden koronavirüse karşı mücadelede büyük başarı.
En fazla can alan 3. hastalık oldu

En fazla can alan 3. hastalık oldu

20 Mart'tan sonra koronavirüsten ölenlerin seyri değişti.
Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Kamu ihalesi alan şirketlere koronavirüs kolaylığı.
Sağanak <br>ve fırtına geliyor

Sağanak
ve fırtına geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

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Kendi<br>kurallarını koydular

Kendi
kurallarını koydular

Üç kişi yan yana yürüyemez, aynı arabaya binemez.
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601 sağlıkçıya
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Köye dönüş karantinası

Köye dönüş karantinası

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Mezardan<br>virüs bulaşır mı?

Mezardan
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Prof.Dr. Yamanel koronavirüsten ölen kişinin defin işlemini anlattı.
Bunu hiç unutmayacağız

Bunu hiç unutmayacağız

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Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Millet sahip çıktı

Millet sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin ağzından çıkanı kulakları duysun.
İşgalci<br>İsrail'i de vurdu

İşgalci
İsrail'i de vurdu

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.
Biz bize<br>yeteriz dediler

Biz bize
yeteriz dediler

Kimisi harçlığını verdi, kimisi bisiklet parasını bağışladı.
Dünyadan koronavirüs notları

Dünyadan koronavirüs notları

​Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya...
İki kat ceza

İki kat ceza

AK Parti ile MHP vekiller yarın tekrar bir araya gelecek.

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