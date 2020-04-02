Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 07:44 DHA