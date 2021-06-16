Silivri'deki bu türbe ve mezar görenleri şaşırtıyor

BURASI MEZARLIK VE ORADA BİR MEZAR VAR <br><br> Dilbaz, mezarın olduğu Dervişali Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. <br>Dilbaz, Burada Osmanlı'nın torunlarının, ecdadına gösterdiği revayı, saygıyı arkada görüyorsunuz. Muhtemelen burası bir hazire. Bir mezarın üzerine 2 tane birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmiş. Üzerindeki taş 1970'lerde konulmuş, Müftü Hüseyin Efendi diye konuluyor. Müftü Hüseyin Efendi 4. Murat döneminin ünlü bir şeyhülislamı. 4. Murat tarafından denizde idam ettirilen ama Müftü Hüseyin Efendi'nin tarihsel kayıtlarda Büyükçekmece açıklarında idam edilip oradan kumsala gömüldüğünü biliyoruz. Eğer bizim bilmediğimiz bir şekilde naaş oradan buraya taşındıysa buraya defnedildiyse bilemem. Buna dair bir kayıt yok belki birisi kendi kafasına göre bir yazı yazmış olabilir. Ama her halükarda net olan bir şey var. Burası mezarlık ve orada bir mezar var. Zaten orada bir mezarın olması sahibinin çok önemi kalmıyor. Burada bir mezar var ve net olan şu, biz 8 bin yıllık kadim bir kentte son 550-600 yıldır bu kentte diye konuştu.