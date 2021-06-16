Gündem Silivrideki bu türbe ve mezar görenleri şaşırtıyor
İSTANBUL

Silivri'deki bu türbe ve mezar görenleri şaşırtıyor

İstanbul Silivri'de 'Danışman Dede Mezarı' ile 'Seyyit Hacı Pervane Hazretleri Türbesi'ni görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mezar ile 450 yıllık geçmişi olan türbenin üzerinde apartman yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
Silivrideki bu türbe ve mezar görenleri şaşırtıyor
Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.

Silivri'de ‘Danışman Dede’nin mezarı ile 450 yıllık geçmişi olan 'Seyyit Hacı Pervane Dede Hazretleri Türbesi'nin üzerinde apartman yer alıyor.

'Seyyit Hacı Pervana Dede Hazretleri' türbesinin girişi, iş yeri görünümünde. Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.

DHA

45 yıl sonra korumaya alındı

Danışman Dede’nin mezarı ise, üzerine bina yapıldıktan 45 yıl sonra Anıtlar Yüksek Kurulu'nca korumaya alındı. İki bina arasında bulunan mezara giden yol da, demir kapılarla kapatıldı.

DHA

Türbeyi gezen Silivri Tarih Derneği üyesi tarihçi Mustafa Suphi Lapçin, "Seyyit Hacı Pervane Türbesi, 400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Burada daha önce mevline tekkesi olduğu bilinmektedir. Hacı Pervane Hazretleri bu tekkenin önemli muhitlerinden birisidir. Kendisi vefat ettikten sonra, türbesi buraya inşa edilmektedir. 1925 yılında mevline tekkesi yıkılır, 2006 yılında ise buraya türbe üzerine bina inşa edilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, buranın 1964 yılında tescillendiğini, burası ilgili şikayetlerde bulunabileceklerini söylediler. Burası tescilliyse türbenin üzerine bina yapılamaz. En önemlisi bu bölge mi yoksa türbe mi tescilli, bunun belirlenmesi gerekiyor. Aslında buradaki sorun büyük bir sorun" dedi. Türbenin yanında mobilya dükkânı bulunan Hüseyin Yaman,‘’Seyit Hacı Pervane Türbesi'nin elektrik tesisatını ve dekorunu ben yaptırdım. Seyit Hacı Pervane Hazretleri, bin 800’lü yıllarda Mevlâna dedesi Allah insanı. Fakat dönemin belediyesi, 2006 yılında, buradaki inşaat çalışması sırasında türbeyi yandaki binanın parselinde gösteriyor. Buraya ruhsat vermişler türbenin diğer binanın altında göstererek, buraya bina yapılması için. Daha sonra türbenin üzerine apartman yapmışlar. Ben türbenin üzerinde apartmanın olmasına karşıyım tabi ki. Normal ’de türbenin üzerine apartman yapılmaması lazım. Ziyaretçileri geliyor iyi bir Allah insanı olduğu için, Mevlâna dedesi olduğu için. Halk sevdiği için türbeye geliyor" diye konuştu.

İstanbul Fatih'teki bu mezar görenleri şaşkına çeviriyor
FOTOĞRAF 9
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Fatih Dervişali Mahallesi Açıkbaş Sokak'ta, Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi'nin mezarının bir bölümü, iki binanın duvarları altında kalıyor.
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Apartmanlardan birinin alt katında oturanların penceresi direkt mezarlığa bakarken, diğer binanın tuvalet penceresi de yine mezarla bitişik durumda. 100 yıl önceki sigorta haritasında ise o noktanın mezarlık olduğu açık bir şekilde görülüyor.
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1970 yılında yerleştirilen mezar taşında, doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi yazıyor. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, Muhtemelen burası bir hazire. Bir mezarın üzerine 2 tane birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmişifadelerini kullandı.
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BURASI MEZARLIK VE ORADA BİR MEZAR VAR <br><br> Dilbaz, mezarın olduğu Dervişali Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. <br>Dilbaz, Burada Osmanlı'nın torunlarının, ecdadına gösterdiği revayı, saygıyı arkada görüyorsunuz. Muhtemelen burası bir hazire. Bir mezarın üzerine 2 tane birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmiş. Üzerindeki taş 1970'lerde konulmuş, Müftü Hüseyin Efendi diye konuluyor. Müftü Hüseyin Efendi 4. Murat döneminin ünlü bir şeyhülislamı. 4. Murat tarafından denizde idam ettirilen ama Müftü Hüseyin Efendi'nin tarihsel kayıtlarda Büyükçekmece açıklarında idam edilip oradan kumsala gömüldüğünü biliyoruz. Eğer bizim bilmediğimiz bir şekilde naaş oradan buraya taşındıysa buraya defnedildiyse bilemem. Buna dair bir kayıt yok belki birisi kendi kafasına göre bir yazı yazmış olabilir. Ama her halükarda net olan bir şey var. Burası mezarlık ve orada bir mezar var. Zaten orada bir mezarın olması sahibinin çok önemi kalmıyor. Burada bir mezar var ve net olan şu, biz 8 bin yıllık kadim bir kentte son 550-600 yıldır bu kentte diye konuştu.
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ÜZERİNDE HAYVAN PİSLİKLERİNİN BİLE GÖRÜLDÜĞÜ BURADA BİR TUVALET CAMININ OLDUĞU BİR YER <br><br>Mezarın bakımsız bırakıldığını ifade eden Mehmet Dilbaz, Arkadaki net bir mezar. Mezarın taşını yandaki binanın altında kalacak şekilde yapmışız. Yani burada mezarı bile bile üzerine bina dikmişiz. Üzerinde hayvan pisliklerinin bile görüldüğü burada bir tuvalet camının olduğu bir yer. Arka tarafta bir tuvalet var, burada bir Osmanlı kabri var. Üzerine yazılan yazı doğru ise burada 4. Murat'ın Şeyhülislamının kabri var. Ve onun yanında bir tuvalet var. Skandal bu ifadelerini kullandı.
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25-30 SENEDİR BURADA OTURUYORUM ALIŞTIK <br><br> Mezarın üzerinde yapılan binanın alt katında oturan Meryem Doğan, durumdan rahatsız olmadıklarını söyledi.
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Doğan, Asla rahatsız etmiyor. Neden rahatsız etsin ki? Asla etmiyor. Çünkü o mezar çevrilmiş. Herkes işine gücüne bakıyor. Mezara da rahatsızlık verilmiyor. Bizi koruduğuna inanıyorum, neden inanmayayım? Hani deyim olarak derler ya 'mezar olunca korkar mısınız' diye, asla bir korkumuz da yok. Senelerdir alıştık. 25-30 senedir burada oturuyorum. Alıştık. Onu ben koymadım ki, oraya tarihe saygısızlık yapayım dedi.
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RAHATSIZ OLMUYORUZ<br><br> Aynı mahallede yaşayan Senanur Baytur, Mahalleden alışılan bir durum. Kimseye tuhaf gelmiyor artık. Bizim yan tarafa yeni bir gelin taşınmıştı. O ilk taşındığı zaman su kendi kendine açılmış bir gece. O da onun geldiğini düşünmüştü. Yere havlu sermiş abdest alması için. Öyle korkmuştu ama sonradan o da alıştı. Bize bir rahatsızlık vermiyor bu görüntü. Şuradaki binada duran yaşlı bir teyze vardı, o bakıyordu buraya ama o da taşındı, şu an bakan yok diye konuştu.
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Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, mezarlığın 2005 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildiği, 2020 yılı itibari ile de belediye tarafından burası için bir proje çalışması yürütüldüğü belirtildi.
İstanbul Fatih'teki bu mezar görenleri şaşkına çeviriyor
İstanbul Fatih'te Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi'nin mezarı iki binanın arasında kaldı. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Bir mezarın üzerine 2 tane birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmiş" ifadelerini kullandı.


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